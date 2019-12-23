Общественные слушания по Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» прошли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в стенах «Медицинского университета Астана» состоялись общественные слушания по проекту Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикеры выступили с докладами о внесенных в кодекс изменениях , которые сейчас остро обсуждаются в обществе, в частности вопросы вакцинации и трансплантации. Также, согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», были затронуты вопросы ограничения торговли табачных изделий, купли-продажи органов, обязательного скрининга. «Хочу отметить важность вопросов, обсуждаемых на сегодняшних слушаниях. Ведь, в первую очередь, речь идет о здоровье нашего народа. Сегодня в зале собрались представители Министерства здравоохранения, депутаты Мажилиса Парламента, представители неправительственных организаций. Сегодня вы можете задать все волнующие вас вопросы, мы, в свою очередь, готовы ответить на них», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. В ходе своего выступления вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева рассказала о том, что при разработке кодекса проводились 6 публичных обсуждений, 43 государственных органов внесли поправки, затем согласованный кодекс был предложен в Мажилис Парламента. «Согласно внесенным в кодекс изменениям, планируем ограничить торговлю и рекламу табачных изделий, сделать скрининги как обязательство. В порядке 10 лет действует специальный проект скрининга. Хочу отметить важность вакцинации: все дети должны быть привиты. Также запрещается купля и продажа органов и тканей человека», - отметила Ляззат Актаева. Отметим, при Министерстве здравоохранения во всех регионах страны работает контакт-центр, также организовываются приемы по общественным вопросам. «Мы выполнили 80 трансплантаций сердца. В 2014 году донорское сердце получили 20 граждан страны. В этом году сделали всего 9 трансплантаций сердца, потому что не хватает доноров. У нас существует программа дорожной карты по хронической сердечной недостаточности, согласно которой мы сейчас работаем»,- рассказала первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова. На общественных слушаниях также выступила мать троих детей Тамара Албалагина, которая отметила важность обязательной вакцинации. «Хочу обратить ваше внимание на вакцинацию. Необходимо сделать ее обязательной, в частности для детей. Если коллективно соблюдать, то упадет рост заболеваемости», - сказала она. Присутствующие в зале задали вопросы о качестве оказания медицинских услуг в сельских местностях, трансплантации органов в крупных городах, а также затронули проблему качества вакцин и избавления от дешевых препаратов.