Общественные приемные заработали в вузах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В казахстанских вузах открылись общественные приемные. Студенты и преподаватели могут обратиться и задать интересующие их вопросы, поделиться новыми идеями и предложениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Главная цель общественных приемных – это обеспечение информационной открытости, решение насущных проблем студентов и преподавателей, а также укрепление их доверия.

На открытии одной из таких общественных приемных в столичном вузе побывал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

«В Послании народу Казахстана Глава государства поручил укреплять общенациональное согласие, партнерство власти и общества. Общественные приемные в вузах созданы для эффективной коммуникации со студентами, коллективом, обществом. Это поможет руководству тесно взаимодействовать с обучающимися и их родителями, академическим сообществом и оперативно решать все вопросы», – отметил министр Саясат Нурбек.

Обращение может быть направлено в общественную приемную письменно или в форме аудио-, видеообращения, а также с использованием мессенджеров или QR-кода.

К примеру, обращения в общественную приемную ЕНУ можно подать онлайн через QR-код, который размещен во всех учебных корпусах университета. Достаточно лишь нажать на него, заполнить форму обращения и отправить вопрос. Обращение сразу же поступит в общественную приемную, ответ придет также онлайн.

Также студенты, родители и преподаватели могут обратиться в Единый колл-центр Министерства по номеру 1450.