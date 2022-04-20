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    Общественные приемные партии «Amanat» запустят во всех регионах страны

    20 Апреля 2022, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 тыс. граждан в отдаленных селах уже обращаются в мобильные общественные приемные партии «Amanat». Об этом сообщил исполнительный секретарь Асхат Оралов после приема Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня доложил Президенту нашей страны, Председателю партии «Amanat» Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву о работе, проводимой в рамках трансформации партии об исполнении поручений, данных на внеочередном XXII съезде партии, который состоялся 1 марта текущего года», - сказал Асхат Оралов после приема Президента.

    По его словам, сейчас проводится работа по децентрализации деятельности партии, усилению роли областных, территориальных и районных филиалов в партии «Amanat».

    «Как вам известно, мы запустили ряд диалоговых площадок, в том числе площадка «Толқылау». Запуск мобильных общественных приемных уже сейчас дает свои результаты – более 2 тыс. граждан в отдаленных селах уже обращаются в мобильные общественные приемные. И до конца июня мы планируем охватить все регионы нашей страны. Наша республиканская мобильная общественная приемная будет выезжать в отдаленные села и запрашивать вопросы, волнующие население на местах», - заключил А. Оралов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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