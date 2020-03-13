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    Общественные приемные «Nur Otan» временно приостанавливают личный прием населения

    13 Марта 2020, 20:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В общественных приемных партии «Nur Otan» временно приостанавливается личный прием населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с введением в стране ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, во всех общественных приемных партии «Nur Otan» личный прием населения временно приостанавливается», - сообщил пресс-секретарь партии Тимур Базарбаев в своем Facebook .

    Вместе с тем, он отметил, что будет усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов партии для организации оперативной обработки всех обращений граждан.

    Call-центр: 8 800 080 44 41

    Электронная почта: komek@nurotan.kz

    WhatsApp: 8 700 800 44 41

    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034706720426

    Instagram: https://www.instagram.com/halykkakomek/

    Также, он призвал всех строго придерживаться рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения страны.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нур Отан Политические партии Пневмония в Китае
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