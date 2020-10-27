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    Общественные приемные «Nur Otan» перестроили формат работы

    27 Октября 2020, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественные приемные «Nur Otan» в соответствии с Законом «О выборах в Республике Казахстан» перешли на новый формат работы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Так, до 11 января 2021 года в общественных приемных прекращено проведение личных приемов депутатами и руководителями государственных органов. Приостанавливается проведение консультаций адвокатов, юристов, нотариусов и медиаторов. Горячими линиями партии до завершения выборов будет предоставляться только справочная информация.

    Стоит отметить, что с начала года в общественные приемные партии «Nur Otan» поступило более 356 тысяч обращений. Положительно решены 177 тысяч вопросов. По 174 тысячам даны разъяснения, порядка 5 тысяч находятся на исполнении. Проведено 462 онлайн-приема граждан.

    В пресс-службе партии также сообщили, что в целях обеспечения бесперебойной работы Экстренной службы «111» по вопросам семьи, женщин и защите прав детей, управление службой передано Общественному фонду «Право».

    Экстренная служба «111» работает круглосуточно, без выходных. Все обращения конфиденциальны.


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    Нур Отан Политические партии
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