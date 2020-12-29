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    Общественные организации поддержали Хартию о беспристрастном и честном наблюдении на выборах

    29 Декабря 2020, 12:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще несколько общественных организаций поддержали Хартию о беспристрастном и честном наблюдении на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня, 29 декабря 2020 года, в пресс-центре Штаба наблюдателей Общественного фонда «Дорогу молодым» прошла пресс-конференция с участием общественных организаций, присоединившихся к Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах

    К штабу независимых общественных наблюдателей за выборами, который недавно был создан по инициативе ОФ «Дорогу молодым», присоединились ОО «Человек и общество» и ОФ «Құндылық қоры».

    Главной темой обсуждения стало общественное наблюдение за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Выступающие рассказали о деятельности своих организаций, и почему было принято решение присоединиться к хартии.

    Спикеры также озвучили, сколько в их организациях на сегодняшний день волонтеров, готовых принять участие в процессе наблюдения за соблюдением законности выборов, что для этого делается.

    Президент фонда «Дорогу молодым» Рафаэль Гасанов рассказал, как работает штаб и о том, что на призыв фонда откликнулось около тысячи волонтёров. По его словам, всего по городу Алматы 507 избирательных участков, и они поставили себе целью, чтобы наблюдатели от их фонда присутствовали на каждом из них. Штаб наблюдателей в день выборов будет работать с пяти утра и до полуночи и сообщать о нарушениях в онлайн-режиме через соцсети.

    «По поводу того, что мы будем делать с выявленными нарушениями? Будем рассказывать обществу! Если нужно, будем подавать судебные иски. Мы хотим, чтобы общество увидело, что мы, народ, – это реальная сила, которая может влиять на историю. Мы, конечно, новички в вопросах выборов, но, думаю, наше большое желание поможет справиться с такой серьёзной задачей. Мы, кстати, будем проводить встречи с международными наблюдателями, профессионалами, которые готовы нам помогать в обучении наших наблюдателей и оказывать помощь в настройке работы штаба. Мы об этом обязательно расскажем дополнительно», – рассказал Рафаэль Гасанов.

    Он дополнил, что в их фонд уже поступило более 1 тыс. заявок от волонтеров, которые изъявили желание стать наблюдателями на предстоящих выборах. На их призыв поддержать хартию вызвались коллеги из Общественного объединения «Человек и общество» и Общественного фонда «Құндылық қоры».

    «Я считаю, что Хартия о беспристрастном и честном наблюдении на выборах очень нужный и важный документ. И то, что общественные деятели решили в качестве наблюдателей внести свой вклад в выборы, это правильно, так как среди них очень много молодежи. В настоящее время все волонтеры прошли обучение, теперь мы будем распределять их по избирательным участкам», – дополнил Рафаэль Гасанов.

    Руководитель общественного объединения «Человек и общество» Гулим Нургалиева добавила, что они предоставят более 120 наблюдателей.

    «Мы хотим, чтобы выборы прошли честно и прозрачно. Наши волонтеры прошли обучение и готовы к работе. Наша организация более восьми лет занимается общественной деятельностью – во время пандемии наши волонтеры помогали одиноким пенсионерам и малоимущим продуктовыми корзинами, по дому и так далее. Мы хотим внести свой вклад в развитие страны. От нас зависит, кто станет слугой народа, но мы также должны проследить за самим процессом – не должно быть фальсификации, – подчеркнула она.

    Руководитель общественного фонда «Құндылық қоры» Думан Нусипакын рассказал, что их фонд был создан 30 декабря прошлого года и до настоящего времени занимается поддержкой социально уязвимых слоев населения.

    «У нас в организации насчитывается более 100 наблюдателей, и мы считаем, что волонтеров будет больше. Мы принимаем заявки до 5 января 2021 года и будем рады видеть вас в наших рядах, – отметил Думан Нусипакын.

    При этом Рафаэль Гасанов дополнил, что они готовы принять всех общественных деятелей и волонтеров в качестве наблюдателей на предстоящих выборах. Действует телефон горячей линии +7-778-444–85-85.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане принята Хартия о беспристрастном и честном наблюдении на выборах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Общество Волонтёрство Выборы-2021
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