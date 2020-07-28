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    Общественные деятели расскажут о своих любимых книгах

    28 Июля 2020, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативу проектного офиса «Рухани жаңғыру» города Нур-Султан поддержали партия Nur Otan и преподаватели Евразийского национального университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Акция проектного офиса «Рухани жаңғыру» «Я сейчас читаю...» стартовала в Нур-Султане. Цель мероприятия – эффективная организация досуга во время карантина и пропаганда чтения среди населения. Участники могут поделиться книгой, которой они вдохновились. Организаторы также планируют осветить культуру чтения среди пользователей социальных сетей.

    В ходе акции будут организованы прямые эфиры и онлайн-интервью с блогерами и общественными деятелями.

    Первое интервью было проведено в социальных сетях с Айнур Булакбай. Известный блогер поделилась секретами техники быстрого чтения и рассказала о своих любимых авторах и книгах. Также зрители эфира получили ответы на интересующие вопросы.

    Отметим, что акцию проектного офиса поддержали партия Nur Otan и преподаватели Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

    Все желающие могут поделиться своим мнением в социальных сетях с хештегом #ясейчасчитаю.


    Автор:

    Астана Культура Нур Отан Рухани жаңғыру
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