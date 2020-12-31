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    Общественность Франции критикует правительство страны за медленные темпы вакцинации

    31 Декабря 2020, 09:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французское правительство в среду столкнулось с критикой в связи с медленным прогрессом в ходе вакцинации населения против Covid-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Французские СМИ передают, что несмотря на то, что уже пять суток как Евросоюз официально разрешил вакцинацию с помощью препарата «Pfizer-BioNTech», число вакцинируемых не столь высоко, как в других государствах ЕС.

    Сообщается, что менее 100 человек получили вакцину за первые трое суток по сравнению с 42 тысячами в Германии. Данная статистика вызывает вопросы общественности о возможном осторожном подходе правительства к вакцинации.

    Великобритания, которая начала вакцинацию Pfizer-BioNTech на три недели раньше ЕС, уже вакцинировала сотни тысяч человек. В США препарат получили укол уже более 1 млн человек.

    Филипп Жювен, глава экстренной службы больницы Жоржа Помпиду в Париже считает, что во Франции, по-видимому, пока нет национальной стратегии вакцинации.

    «Как человек, я хотел бы быть вакцинированным, подать пример и показать людям, что мы умираем не от вакцины, а от COVID-19», - сказал медик местным СМИ.

    Опросы показывают, что только 40 процентов французов хотят получить вакцину.

    Выступая по национальному телевидению во вторник, министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил в защиту более размеренных темпов вакцинации во Франции, заявив, что «чиновникам требуется время, чтобы склонить людей к идее вакцинации».

    «Это займет немного больше времени, чтобы начать работу», - сказал он, добавив, что надеется догнать остальной мир к концу января 2021 года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция
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