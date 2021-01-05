Общественность должна поддержать обозначенные в статье Президента посылы – Азаматхан Амиртаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комментируя статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), председатель Экологического альянса «Байтақ болашақ» Азаматхан Амиртаев отметил, что Глава государства обозначил правильные цели и направления четвертого десятилетия нашей Независимости. По его мнению, общественность должна поддержать обозначенные в статье Президента посылы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своей статье Глава государства сказал о том, что Независимость – аманат наших предков. Он глубоко затронул вопросы национальных ценностей. Действительно, для укрепления государственности, в первую очередь, необходимо повысить национальную духовность. А национальная духовность тесно связана с историческими корнями. Президент уделил особое внимание этому вопросу», - прокомментировал Азаматхан Амиртаев.

Он подчеркнул, что поддерживает все пункты, отраженные в статье Главы государства «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»).

«Мы являемся продолжением своих предков. Сейчас начинают больше снимать исторические фильмы. Считаю, это хорошим начинанием», - сказал он.

Также он подчеркнул, что Главой государства были затронуты важные мысли касательно политических реформ.

«В эпоху перемен Казахстан не может жить только плановой экономикой за счет средств, поступающих от нефти. Поэтому нам необходима политическая, экономическая реформа. Президент сказал о многопартийности, о том, что взгляды и мысли должны быть различными, но все должно переплетаться с национальными ценностями. Значит, какими бы не были наши взгляды, они не должны негативно влиять на Независимость. Политическая реформа - требование времени. Президент обозначил правильные цели и направления четвертого десятилетия нашей Независимости. Общественность должна поддержать обозначенные в статье Президента посылы», - заключил председатель Экологического альянса «Байтақ болашақ» Азаматхан Амиртаев.

Напомним, сегодня в газете «Egemen Qazaqstan» опубликована статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»).



