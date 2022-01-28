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    Общественники проверили качество оказания услуг в госорганах СКО

    28 Января 2022, 13:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел общественный мониторинг по качеству оказания 40 видов государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный специалист управления государственных услуг департамента по делам государственной службы Гульнара Жусалина рассказала, что в опросе приняли участие более трех тысяч жителей всех районов и Петропавловска. В том числе представители бизнес-сообщества. Мониторинг проводили представители неправительственной организации.

    «Они побывали в учреждениях здравоохранения, постояли в очередях, исследовали интернет-ресурсы услугодателей, как и все столкнулись с недоработками информационных систем и в некоторых случаях с отсутствием обратной связи. Основные проблемы, на которые указали услугополучатели - это сложность поиска информации об услуге на портале, загрузки необходимых документов, оплаты услуги online. В нижних строчках рейтинга госуслуги «Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку», «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов», «Выдача справок гражданам, выезжающим за пределы Республики Казахстан на постоянное местожительство». Это неудивительно. По сферам архитектуры и земельных отношений департамент выявили 79% нарушений законодательства в сфере госуслуг», - проинформировала Г. Жусалина.

    Полученные результаты показали, что качество оказания услуг в территориальных подразделениях центральных госорганов выше, чем в местных исполнительных органах. Среди местных исполнительных органов в лидерах Кызылжарский, М.Жумабаева, Жамбылский, Есильский районы, в аутсайдерах - Тайыншинский, Тимирязевский районы и Петропавловск.

    «На основе данных общественного мониторинга разработаны рекомендации по совершенствованию процедур оказания госуслуг. Эти и другие вопросы уже обсуждены с участием всех услугодателей области на совместном совещании, заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг», - добавила Г. Жусалина.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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