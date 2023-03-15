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    Общественники привлекли внимание ректора КазНУИ к проблеме протекающей крыши вуза

    15 Марта 2023, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» поздравили с 65-летием ректора КазНУИ Айман Мусаходжаеву большим баннером, развернутым напротив входа в университет. На баннере была размещена надпись: «Голубого неба над головой, с которого не будет капать вода в ведра», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Таким образом общественники привлекли внимание ректора университета к проблеме протекающей крыши. По данным активистов, уже не первый год весеннее потепление или дождь превращают здание «Шабыта» в дуршлаг. В такие моменты администрация привычно расставляет пластиковые ведра для сбора воды по всему учебному заведению.

    Видео с ведрами уже не раз попадали в СМИ и социальные сети. Однако проблема так и не решается.

    9 марта активисты «Жаңа Адамдар» провели уличный флешмоб и скандировали «Шелек Шабытты Құртады» («Ведро убивает вдохновение»). Это привлекло внимание СМИ, студентов и некоторых преподавателей, которые поддержали флешмоб репостом в социальных сетях. Активисты с сожалением признали, что реакции от администрации университета не последовало.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Вузы Видео Общество
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