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    Общественники положительно отреагировали на законопроект «Об общественном контроле»

    3 Марта 2021, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов на своем авторском Telegram-канале «Казахстан и все-все-все» опубликовал свое мнение по законопроекту «Об общественном контроле», передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня из МИОР (Министерство информации и общественного развития – прим. ред.) получил вариант законопроекта на 1 марта. Что я хочу сказать – это первый на моей памяти проект закона, который был настолько изменен разработчиком по замечаниям общественности. И это сильно радует!

    Первое и самое главное – закон стал рамочным. Это видно и по содержанию, и по общему объему – вместо 3 499 слов стало 1 783, то есть почти в 2 раза меньше. Это кардинально поменяло сам дух законопроекта – излишняя регуляция ушла.

    Второе по важности новшество - как раз о чем я писал и говорил. Теперь рекомендации не отсылаются в общественные советы, а отсылают самим объектам общественного контроля, причем они еще и размещаются публично.

    Третье - это расширение субъектов и объектов. Если раньше общественный контроль – это только некоммерческие организации, осуществляющие общественный контроль в соответствии с их уставами и включенные в Базу данных неправительственных организаций, то сейчас это граждане Республики Казахстан, объединившиеся в группы общественного контроля и просто НПО. А если брать объекты, то добавились юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств.

    Ну и еще там много изменений, но все сугубо положительные для процесса общественного контроля. Я считаю, что общественность своего добилась, и законопроект практически на 99% соответствует тому, что и нам, и государству надо», - отметил Марат Шибутов.


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    Права человека НПО Другие государственные органы Общество Общественный контроль МИОР
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