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    Общественники поддержали переименование Капшагая

    25 Марта 2022, 12:55

    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Общественники поддержали переименование города Капшагая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    24 марта под председательством Кайрата Ахметтаева прошло заседание постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, на котором был заслушан доклад руководителя городского отдела внутренней политики Бибигуль Шайкеновой по вопросу о переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев.

    В своей речи Бибигуль Шайкенова отметила, что на имя акима города поступили инициативные ходатайства о переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев от различных неправительственных организаций, таких как общественные объединения инвалидов «Қамқор жүрек» и «Қапшағай самға» , общественное объединение многодетных матерей «Ана сәулесі», Капшагайское городское общественное объединение «Семей полигоны», Капшагайский городской филиал общественного объединения «Русский центр Алматинской области», уйгурский и корейский этнокультурные центры, общественное объединение «Қапшағай жарқын болашақ», партий «AMANAT», «Ақ жол» и «Ауыл», совет предпринимателей.

    Таким образом, по итогам голосования было принято единогласное решение о переименовании города Капшагая в Динмухамед Кунаев.

    Фото: voxpopuli.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Капчагай
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