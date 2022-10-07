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    Общественники обвиняют экс-депутата Нуржана Альтаева в подлоге документов для ЦИКа

    7 Октября 2022, 21:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Центризбирком были представлены документы о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Мұқалмас». Однако позже в ЦИК поступило заявление от ряда руководителей филиалов данного объединения о фальсификации одного из поданных документов, передает МИА «Казинформ».

    7 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены следующие документы Альтаева Нуржана Бауыржановича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Мұқалмас»:

    1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

    2. Заявление Альтаева Н.Б. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

    3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

    4. Копия документа, удостоверяющего личность;

    5. Копия диплома о высшем образовании.

    Однако, как сообщили в пресс-службе ЦИК, «в Центризбирком 7 октября текущего года поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО «Мұқалмас» о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении Альтаева Н.Б. в Президенты Республики Казахстан».

    В настоящее время по данному факту компетентными органами проводится проверка, добавили в ЦИК.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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