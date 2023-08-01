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    Общественник предложил пари Женису Касымбеку по озеленению города

    1 Августа 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный общественник Кирилл Павлов обратился к акиму Астаны Женису Касымбеку с предложением бесплатно поработать на акимат в части озеленения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю пари акиму Астаны - готов год работать бесплатно на акимат. Акимат Астаны, несмотря на результаты проверки, по-прежнему заявляет о приживаемости деревьев в 90%. Сеянцы и саженцы у них приживаются с такой же долей. Кажется, это мировой рекорд для климатической зоны столицы. Можно подавать заявку в FAO (организация при ООН) и стать известными на всю планету. На вопрос: «Какую приживаемость прогнозируете на миллион насаждений, которые собираетесь высадить?», акимат ответил: «90%», - написал Кирилл Павлов в сети Facebook.

    Он разъяснил правила предлагаемого спора.

    «Со своей стороны я предлагаю Женису Касымбеку спор: если к следующему лету приживется 900 000 насаждений, которые они обещают высадить в этом году, то я готов бесплатно год работать на акимат - помогать в рамках своих компетенций и даже рассказывать об официальных достижениях акимата и лично акима. Если же нет, то аким публично признает, что его сотрудники нас обманывают, а ущерб от их озеленения измеряется миллиардами. Ну и конечно, у меня будет своя система мониторинга, с реальными данными», - добавил общественник.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Экология Акимат Общество Природа
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