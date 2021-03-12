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    Общественная приемная заработала в ЦОНах Шымкента

    12 Марта 2021, 05:25

    ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Общественная приемная заработала в ЦОНах города Шымкента. В общественную приемную можно обратиться в случае, если государственные услуги оказаны плохо или горожанину вовсе не смогли помочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

    Одной из первых в общественную приемную пришла Куляш Ахатаева. Полгода женщина не может решить земельный вопрос. Мать пятерых детей просит изменить целевое назначение участка.

    «Раньше это была земля сельхозназначения, сейчас мне нужно перевести ее под другие нужды, все мои соседи уже так сделали, а мне отказывают вот уже месяц. Почему так? Сейчас сказали, что должны помочь», — говорит Куляш Ахатаева, жительница Шымкента.

    Госслужащие пытаются понять, почему горожане не могут получить некоторые госуслуги.

    «Чаще всего граждане поднимают вопросы социальной сферы, земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства. Здесь неправительственные организации и активисты проводят консультации. Если нет срочных вопросов, заявка принимается в рамках закона. Затем на заявки будут даны ответы в соответствии с их компетенцией», — говорит Аянай Раева, заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Шымкенту.

    В первый час было подано 10 заявлений от жителей города. Общественная приемная станет еженедельной.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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