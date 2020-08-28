Общественная приемная Администрации Президента РК организовала единый день приема граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа текущего года Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан организован Единый день приема граждан акиматов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, передает МИА «Казинформ».

В условиях ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, прием заявителей проходил в удалённом формате, с использованием видеоконференцсвязи.

По инициативе Отдела, начиная с июля этого года, единые дни приема будут проводиться на регулярной основе, каждую последнюю пятницу месяца.

Разработанный Отделом по контролю за рассмотрением обращений новый регламент работы с заявителями предусматривает обязательную предварительную проработку поднимаемых вопросов для формирования ясного и аргументированного ответа в день приема.

Если вопрос не входит в компетенцию местных исполнительных органов, либо его невозможно решить на местном уровне, то к приему приглашаются представители центральных государственных органов, органы прокуратуры, внутренних дел для принятия совместного решения.

При рассмотрении наиболее сложных вопросов обеспечивается подключение Помощника Президента.

Всего 28 августа в новом формате акимами и заместителями акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента планируется принять свыше 80-ти человек.

С подключением Помощника Президента Тамары Дуйсеновой состоялись приемы городов Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Актуальными вопросами, поднимаемыми заявителями, стали обеспечение жильем, проблемы ЖКХ, благоустройство, оказание материальной помощи и др.

Мероприятие призвано активизировать работу местных исполнительных органов по обращениям граждан в рамках, поставленных Главой государства задач, по продвижению концепции «слышащего государства».

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

22 июля 2019 года Указом Главы государства создан Отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, который призван обеспечить практическую реализацию концепции «слышащего государства».