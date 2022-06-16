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    Общественная палата с привлечением экспертов заработает в Мажилисе

    16 Июня 2022, 16:31

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - При Мажилисе Парламента РК начнет работу Общественная палата с участием представителей политических организаций, экспертов и общественных активистов. Об этом на первом заседании Национального курултая сообщил спикер палаты Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный курултай - площадка, объединяющая нацию. Все вопросы, поднимаемые на курултае, должны исходить от народа, общества. Мы считаем, что каждый комплексный вопрос, волнующий простых людей, прежде всего, должен быть тщательно обсужден в районных, городских, областных маслихатах и общественных советах и в будущем внесен в повестку курултая. Вместе с тем, важно, чтобы идеи и инициативы, обсуждаемые на курултае, открыто, прозрачно обсуждались и доводились до общественности в Парламенте, на площадках региональных маслихатов и общественных советов. С этой целью в ближайшие дни при Мажилисе начнет свою работу Общественная палата с участием представителей политических организаций, экспертов и общественных активистов с различными позициями», - сказал Е. Кошанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Регионы Казахстана Общество Ерлан Кошанов Улытауская область Национальный курултай
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