Общественная палата с привлечением экспертов заработает в Мажилисе

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - При Мажилисе Парламента РК начнет работу Общественная палата с участием представителей политических организаций, экспертов и общественных активистов. Об этом на первом заседании Национального курултая сообщил спикер палаты Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный курултай - площадка, объединяющая нацию. Все вопросы, поднимаемые на курултае, должны исходить от народа, общества. Мы считаем, что каждый комплексный вопрос, волнующий простых людей, прежде всего, должен быть тщательно обсужден в районных, городских, областных маслихатах и общественных советах и в будущем внесен в повестку курултая. Вместе с тем, важно, чтобы идеи и инициативы, обсуждаемые на курултае, открыто, прозрачно обсуждались и доводились до общественности в Парламенте, на площадках региональных маслихатов и общественных советов. С этой целью в ближайшие дни при Мажилисе начнет свою работу Общественная палата с участием представителей политических организаций, экспертов и общественных активистов с различными позициями», - сказал Е. Кошанов.