Общенациональный план подготовят по реализации Послания Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По реализации всех направлений Послания Главы государства будет подготовлен Общенациональный план. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый государственный и местный исполнительный орган должен незамедлительно приступить к исполнению поручений и инициатив Главы государства. По реализации всех направлений Послания Главы государства будет подготовлен Общенациональный план. Поручаю госорганам внести в Министерство нацэкономики свои предложения по Общенациональному плану до 3 сентября», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

Премьер-Министр поручил Министерству нацэкономики в срок до 4 сентября внести в Канцелярию Премьер-Министра проект Общенационального плана.

«На следующем заседании мы должны его рассмотреть и одобрить для внесения на утверждение Главе государства», - обратился к руководителям госорганов глава Правительства.

Напомним, 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.



