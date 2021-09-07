Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Общенациональный план по реализации Послания отвечает поставленным задачам - Аскар Мамин

    7 Сентября 2021, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло Общенациональный план по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил новые задачи проводимой государственной и экономической политики. Для реализации Послания разработан Общенациональный план, который направлен на качественное и оперативное решение задач по ключевым направлениям Послания и инициативам Главы государства», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин.

    «Правительством будут приниматься активные меры по обеспечению устойчивого и качественного роста экономики в постпандемический период, совершенствованию системы здравоохранения и образования, сферы культуры, комплексному развитию регионов, формированию эффективной экосистемы рынка труда», - отметил глава Правительства.

    Аскар Мамин добавил, что важным направлением работы Правительства является реализация инициатив Главы государства, по повышению социального благополучия наших граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению роста реальных доходов населения через повышение заработных плат, наращивание доли частного сектора, снижение налоговой нагрузки.

    «Представленный Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам. Обращаю внимание всех первых руководителей – вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения мероприятий плана», - обратился А. Мамин.

    В ходе заседания Премьер-Министр предложил проголосовать за проект Указа Президента и поручил Министерству национальной экономики совместно с канцелярией Премьер-Министра в кратчайшие сроки внести проект Указа в Администрацию Президента.

    Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Реформы Токаева Аскар Мамин Послание Президента-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами