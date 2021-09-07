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Общенациональный план по реализации Послания отвечает поставленным задачам - Аскар Мамин

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Сентября 2021, 09:30
Общенациональный план по реализации Послания отвечает поставленным задачам - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло Общенациональный план по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил новые задачи проводимой государственной и экономической политики. Для реализации Послания разработан Общенациональный план, который направлен на качественное и оперативное решение задач по ключевым направлениям Послания и инициативам Главы государства», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин.

«Правительством будут приниматься активные меры по обеспечению устойчивого и качественного роста экономики в постпандемический период, совершенствованию системы здравоохранения и образования, сферы культуры, комплексному развитию регионов, формированию эффективной экосистемы рынка труда», - отметил глава Правительства.

Аскар Мамин добавил, что важным направлением работы Правительства является реализация инициатив Главы государства, по повышению социального благополучия наших граждан. Особое внимание будет уделено обеспечению роста реальных доходов населения через повышение заработных плат, наращивание доли частного сектора, снижение налоговой нагрузки.

«Представленный Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам. Обращаю внимание всех первых руководителей – вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения мероприятий плана», - обратился А. Мамин.

В ходе заседания Премьер-Министр предложил проголосовать за проект Указа Президента и поручил Министерству национальной экономики совместно с канцелярией Премьер-Министра в кратчайшие сроки внести проект Указа в Администрацию Президента.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Реформы Токаева   Аскар Мамин   Послание Президента-2021  
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