Общенациональный карантин на месяц вводят во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Франция вводит общенациональный карантин с субботы и на месяц, об этом заявил президент Эммануэль Макрон в специальном телеобращении. Он подчеркнул, что республика до последнего отказывалась вводить жёсткие ограничения, но ускорившаяся в последнее время циркуляция вируса, а именно его британского штамма, заставила Елисейский дворец пересмотреть стратегию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Макрон назвал сложившуюся ситуацию «эпидемией в эпидемии». Сегодня, по данным медиков, 44 % поступающих в реанимацию пациентов меньше 65 лет. Поэтому меры, введённые с 18 марта в 19 департаментах, с субботы распространяются на всю территорию страны. Закрытые в этих департаментах магазины и прочие учреждения, закрываются везде. Комендантский час с 19 часов и разрешение удаляться от места жительства не более, чем на 10 километров, также начинают действовать во всех остальных 77 департаментах.

Основываясь на трёх принципах: безопасности для всех, равновесия между санитарными требованиями, интересами экономики и общественного порядка, ответственности всех и каждого перед законом и согражданами, - глава государства заявил, что в первую очередь будет сделано всё, чтобы увеличить число койко-мест в отделениях интенсивной терапии до 10 тысяч. Правительство также намерено мобилизовать студентов-медиков, резервистов и вышедших на пенсию врачей.

Учебные заведения всех уровней закрываются с понедельника и на три недели. Пасхальные каникулы начинаются на всей территории страны с 12 апреля. Родители, которые не смогут работать удалённо, получат право прибегнуть к частичной занятости. Предприятия получат необходимую финансовую поддержку. Эммануэль Макрон поблагодарил преподавателей, усилия которых помогли до последнего не закрывать школы.

И, наконец, продолжение массовой вакцинации, доставка во Францию новых партий уже используемых вакцин, а также новой от американской компании Johnson & Johnson, позволит властям открыть с середины мая и до конца июня террасы кафе и ресторанов, а затем и культурных заведений, пообещал президент.

Эпидемия длится больше года, подчеркнул Макрон. За это время коронавирусом заразились 4,5 миллиона человек; 100 тысяч семей потеряли одного или нескольких членов. Надо продержаться ещё некоторое время и тогда - уже очень скоро - мы увидим свет в конце тоннеля, заявил он.