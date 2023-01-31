Общенациональная социал-демократическая партия созвала 2 февраля внеочередной съезд в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 февраля 2023 года в 11:00 состоится ⅩⅩ внеочередной съезд Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В работе съезда примут участие делегаты филиалов со всех регионов Казахстана.

21 января 2023 года Президиум ОСДП разместил заявление об участии во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, которые состоятся 19 марта 2023 года.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Фото: osdp.kz









