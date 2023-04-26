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    Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля

    26 Апреля 2023, 00:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках экологического месячника «Жасыл Астана» в эти выходные, 29 апреля в столице проведут общегородской субботник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В столице с 8 апреля по 6 мая проводится традиционный экологический месячник «Жасыл Астана». В рамках этой работы в Астане проводится несколько коммунальных и общегородских субботников с привлечением городских служб, трудовых коллективов и активных жителей города.

    Экомесячник открыли первым весенним коммунальным субботником 8 апреля. Усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон 555,58 тонны отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн квадратных метров, посадка деревьев. Активное участие в мероприятии приняли районные акиматы, коммунальные службы, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса.

    Второй коммунальный субботник провели в городе 22 апреля. Участие в нем приняли 3 203 человека, 222 предприятия и организации, привлекли 587 единиц спецтехники. Собрано и вывезено на полигон 246,92 тонн отходов.

    Во время субботника 29 апреля коллективы организаций и предприятий на своих территориях будут высаживать деревья, проводить уборку мусора, также очистят прибрежные участки водоемов.

    Для уточнения участков уборки и посадки деревьев можно обратиться в аппараты акимов районов города Астаны:
    район Алматы: Мурат Нурканат, + 7 701 741 87 77;
    район Байконыр: Айтбеков Нурбол, +7 778 968 18 58;
    район Сарыарка: Тынбаев Жансеит, +7 747 868 81 11;
    район Есиль: Киргизбаев Жасулан, + 7 701 628 46 86;
    район Нура: Оралов Руслан, +7 777 079 04 24.



    Фото: акимат Астаны

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Экология Акимат Общество
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