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    Общая посевная площадь сельхозкультур в этом году составит 22,5 млн га

    8 Апреля 2020, 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, Главой государства поставлена задача по своевременному проведению весенне-полевых работ. Качественно проведение весенне-полевых работ в оптимальные агросроки являются залогом хорошего урожая, что в свою очередь напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. В 2020 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 22,5 млн га. При этом площадь зерновых и зерновобобовых культур - 15,2 млнга, в том числе пшеницы – 11,4 млнга», - рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

    Вице-министр отметил, что во исполнение поручений Главы государства продолжается работа по диверсификации посевных площадей и переходу к производству высоко рентабельных культур.

    «Так, прогнозируемая площадь масленичных культур составляет 3 млн га. Это на 122 тысячи га больше, чем в прошлом году. Увеличится площадь бахчевых культур, также картофеля на 19 тысяч га , кормовых культур на 39 га, площадь технической культуры, включая сахарную свеклу, хлопчатник – 132 тысячи га. В этом году ожидается весенний запас продуктивной влаги метрового слоя на уровне 105 мм и выше, что благоприятно повлияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур», - пояснил Айдарбек Сапаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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