Общая посевная площадь сельхозкультур в этом году составит 22,5 млн га

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Главой государства поставлена задача по своевременному проведению весенне-полевых работ. Качественно проведение весенне-полевых работ в оптимальные агросроки являются залогом хорошего урожая, что в свою очередь напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. В 2020 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 22,5 млн га. При этом площадь зерновых и зерновобобовых культур - 15,2 млнга, в том числе пшеницы – 11,4 млнга», - рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Вице-министр отметил, что во исполнение поручений Главы государства продолжается работа по диверсификации посевных площадей и переходу к производству высоко рентабельных культур.

«Так, прогнозируемая площадь масленичных культур составляет 3 млн га. Это на 122 тысячи га больше, чем в прошлом году. Увеличится площадь бахчевых культур, также картофеля на 19 тысяч га , кормовых культур на 39 га, площадь технической культуры, включая сахарную свеклу, хлопчатник – 132 тысячи га. В этом году ожидается весенний запас продуктивной влаги метрового слоя на уровне 105 мм и выше, что благоприятно повлияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур», - пояснил Айдарбек Сапаров.