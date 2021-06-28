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    Обрушение жилого комплекса в Майами: под завалами остаются более 150 человек

    28 Июня 2021, 14:11

    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ – Не прекращаются спасательные работы на месте обрушения жилого комплекса в штате Флорида, жертвами которого по последним данным стали 9 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    По данным американского новостного агентства, 152 человека по-прежнему остаются под завалами жилого дома в городе Серфсайд. Из девяти обнаруженных жертв удалось идентифицировать четырех человек. Местные власти делают все возможное, чтобы установить личности всех, кто к настоящему моменту был извлечен из-под завалов.

    Мэр города Серфсайд Чарльз Беркетт заявил, что спасатели работают 24 часа, не покладая рук. Спасательные работы, по его словам, не прекратятся, пока из-под завалов не будут извлечены все, кто попал в ловушку обрушившегося здания. Еще он добавил, что «ждет чуда».

    «Я читал когда-то статью о том, что люди выживали под завалами зданий в течение 17 дней. Я жду чуда. Я жду много чудес», - добавил он.

    По его словам, на помощь к местным спасателям прибыли их коллеги из Мексики и Израиля.

    Некоторые люди, члены семей которых остаются под завалами, недовольным тем, как медленно ведутся спасательные работы.

    Одна из женщин, до сих пор не знающая, что стало с ее 26-летней дочерью, которая проживала в обрушившемся комплексе, обратилась в властям через свою страницу в Instagram. В эмоциональном видео обращении, она подчеркнула, что знает, что власти делают все возможное, но этого недостаточно.

    «Я – мать. Не знаю даже как это выразить… Просто представьте, что там ваши дети!» - сказала она.

    Причина обрушения здания пока неизвестна.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия США
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