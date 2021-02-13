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    Обрушение здания произошло в индустриальной зоне в Шымкенте: есть погибшие

    13 Февраля 2021, 19:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На территории индустриальной зоны «Ордабасы» в 5-этажном здании произошло частичное обрушение перекрытия из железо-бетонных плит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Шымкента.

    На пульт управления «112» 13 февраля в 14.43 поступило сообщение из индустриальной зоны «Ордабасы», расположенной по шоссе Қапал батыра 5 км (Енбекшинский район). На территории индустриальной зоны в 5-ти этажном здании произошло частичное обрушение перекрытия из железо-бетонных плит 5 этажа на площади 625 кв.м. Здание недействующее, общая площадь составляет 2000 кв.м.

    На месте происшествия в аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, 1 кинологический расчет. С помощью кинологического расчета под завалами обнаружены тела троих мужчин - 1967, 1992 и 1999 годов рождения. По предварительным данным, один их них работал охранником, остальные двое занимались разборкой металлических конструкций бесхозного цеха.

    Всего были задействованы 18 сотрудников и один кинологический расчет департамента по ЧС г.Шымкента, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент
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