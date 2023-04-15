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    Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане

    15 Апреля 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подразделения ДЧС города Астаны выезжали более 10 раз на места происшествий из-за сильного шквала ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за сильного шквала ветра произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов. На линию 112 поступило с 14 часов 14 апреля более 3000 звонков различного характера. Подразделения ДЧС города Астаны выезжали более 10 раз на места происшествий, где из-за сильного шквала ветра произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения проф листов, замыкания электропроводов», - сообщили в прес-службе МЧС РК.

    В ведомстве дали рекомендации гражданам в связи с ухудшением погоды.

    «При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов», - пояснили в МЧС.

    Также отмечена необходимость отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт; закрыть плотно окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия; строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Происшествия Погода МЧС
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