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    Обрушение ледника произошло в горах Кыргызстана

    11 Июля 2022, 08:18

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В горах Иссык-Кульской области в ущелье Джууку произошло обрушение ледника, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

    Сообщается, что из-за таяния ледника обрушился перевал Джууку внешней долины Джеты-Огузского района. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела МЧС.

    По сведениям в Instagram очевидца Гарри Шиммина, в момент схода ледника группа туристов из девяти британцев и одного американца совершала переход через ущелье Джууку, едва успев пройти участок, который через пять минут после этого был завален ледовой массой. В результате происшествия два человека получили незначительные травмы, погибших нет.

    Ущелье Джууку расположено на южном побережье озера Иссык-Куль в 70 километрах от города Каракол и является самым длинным на хребте Терскей-Ала-Тоо. Место знаменито своими термальными источниками, привлекает иностранных туристов разнообразной природой и красивыми видами.

    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Происшествия Кыргызстан Мировые новости
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