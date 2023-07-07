Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Обрушение дороги произошло в Алматинской области

    7 Июля 2023, 12:32

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ — В Кегенском районе в результате обильных осадков в виде дождя и града в двух километрах от села Саты произошел склоновый сток вдоль автодороги местного значения, ведущей от села в ущелье Саты Сай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение о происшествии поступило 6 июля в 18:35 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области.

    «В результате повреждено основание автодороги с последующим обрушением дорожного полотна протяженностью около 300 метров (проезд имеется), дорожной службой выставлены предупреждающие знаки, сделана СМС рассылка. Выше данного участка населенные пункты отсутствуют, население не проживает. Жертв и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна будут производиться после комиссионного обследования и определения подрядчика для восстановления поврежденного участка автодороги», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

    По данным ведомства, на место происшествия выезжали ДЧС Алматинской области (3 сотрудника, 1 ед. техники), ГУ Казселезащита (2 работника и 1 ед. техники), местные исполнительные органы (3 работника и 1 ед. техники).

    Ранее сообщалось, что сильные дожди с градом вызвали потоп в селе в Алматинской области.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Алматинская область Происшествия Дороги Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шквальный ветер повредил крышу общежития в Каскелене
    В Алматы, Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами и град прогнозируют в большинстве городов Казахстана
    Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице