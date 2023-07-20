Обрез обнаружили в лесу акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрез обнаружили в лесу акмолинские полицейские. По факту начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Участок» в лесном массиве Бурабайского района, неподалеку от одного из отелей обнаружен обрез одноствольного ружья без марки и номера, а также пять патронов к нему. Установлено лицо, причастность которого к оружию проверяется. Проводятся иные следственные действия. Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.