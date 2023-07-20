Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Обрез обнаружили в лесу акмолинские полицейские

    20 Июля 2023, 21:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрез обнаружили в лесу акмолинские полицейские. По факту начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Участок» в лесном массиве Бурабайского района, неподалеку от одного из отелей обнаружен обрез одноствольного ружья без марки и номера, а также пять патронов к нему. Установлено лицо, причастность которого к оружию проверяется. Проводятся иные следственные действия. Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд кадровых назначений произвели в департаменте полиции Костанайской области
    Костанайская полиция будет сотрудничать с гражданскими психологами
    Серийный интернет-мошенник задержан в Жамбылской области
    Уголовное дело возбуждено по факту массовой драки в городе Кульсары
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау