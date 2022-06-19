Образы в спектаклях отражают пережитые мной моменты - актриса Светлана Фортуна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В театрах работают настоящие фанаты искусства, невзирая на заработную плату и создаваемые условия. По крайней мере, так рассуждает наша героиня, актриса русского театра драмы имени М. Горького Светлана Фортуна. Актрисе в этом году действительно улыбнулась удача. Она завоевала театральный «Оскар» - премию «Еңлікгүл» Союза театральных деятелей Казахстана и была признана лучшей актрисой года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мы поздравили Светлану с высшей наградой, о которой только могут мечтать деятели искусства. Она призналась, что совсем не ожидала оказаться в числе лучших. Поэтому эта награда стала приятным сюрпризом в преддверии закрытия 121-го театрального сезона русского театра.

Готовилась к тому, что в конверте может быть не написано мое имя

Наша героиня отличается открытостью и честностью, присущей не всем. Она привыкла добиваться успехов, невзирая на поражения. К слову, на премию «Еңлікгүл» Союза театральных деятелей Казахстана актриса была номинирована во второй раз. Однако 9 лет назад удача ей не улыбнулась, а в глубине души остался осадок.

«Когда объявляли победителей, я была готова к любым результатам, к тому, что в конверте может быть не написано мое имя», - поделилась Светлана Фортуна.

Во время церемонии награждения ей вручили статуэтку, медаль и денежную премию в размере 1 млн тенге. Награду актриса получила за роль Габи в спектакле «Восемь любящих женщин» режиссера Р. Тома. Светлана сыграла роль супруги человека, убийство которого является генеральной линией всего сюжета постановки.

Моя героиня не является идеалом или примером для подражания

«Восемь любящих женщин» - действительно яркий спектакль. Я понимаю, почему завоевала награду за эту работу. Я играю роль честной, изысканной, опасной женщины. Она честна во всем: честно бросает мужа, честно признает отрицательные черты своего характера. Она делает все так, как она это чувствует. Мне кажется, этот образ сделал меня сильней. Благодаря Габи у меня появился внутренний стержень. Я выросла как личность», - призналась актриса.

Образ героини Габи из «Восемь любящих женщин» действительно отличается и вовсе не является идеалом или примером для подражания. Хотя, актриса считает, что у этой героини можно поучиться женственности.

«Она – воплощение грациозности и женственности: как она садится на стул, снимает перчатки. Мне было интересно изучить пластику героини. Даже осознала, что женщины могут признать свою женственность, глядя на нее. В этом плане в обществе возникает большая проблема. Женщины не признают свою женственность. Они считают, что многое должны сделать в жизни. Габи тоже является «мужчиной в юбке». Тем не менее, это не мешает ей оставаться женственной. Поэтому у этой героини можно научиться проявлению женской энергии», - пояснила актриса.

С первых дней моей жизни родители интуитивно поняли, в чем мое призвание

Светлана Фортуна уже 20 лет работает актрисой в русском театре драмы имени Максима Горького. Она родилась в Кыргызстане. Однако после окончания учебы навсегда переехала в Казахстан.

Светлана выросла в творческой семье, где ей предоставили полную творческую свободу. Мама актрисы – музыкант, отец – мастер на все руки.

«Мой отец был актером, художником, мастером пошива женской верхней одежды, режиссером. Все творческие таланты переняла у отца. Благодарю родителей за то, что с первых дней моей жизни они интуитивно поняли, в чем мое призвание и поддержали меня. С пяти лет ходила в танцевальный класс. С 15 лет посещала театральный кружок. Меня не заставляли учиться. Я занималась тем, что мне хотелось, тратила все время на творчество. Даже, когда заявила родителям о своем решении, они поддержали мой выбор. В институте поняла: как же можно быть счастливой, занимаясь своим делом», - призналась актриса.

Моноспектакль «Жизнь без»: Ничего круче раньше не играла на сцене

Светлана считает, что проживает удачную творческую жизнь, потому что сыграла в театре все роли, о которых только может мечтать актриса. В русском театре у актрисы около 40 ролей. Самые яркие из них – роль Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита», Анны Карениной в одноименном спектакле, чеховская Шурочка из спектакля «Иванов».

«Недавно вышел моноспектакль «Жизнь без» режиссера Татьяны Захаровой. Благодаря этой роли осознала, как действительно актриса должна сыграть свою роль. Это настолько сильный, важный, переворачивающий все сознание, душу и тело образ. Героиня показала мне, насколько я могу работать и владеть своим голосом, как можно воздействовать через сцену на зрителя. Пожалуй, ничего круче раньше не играла на сцене», - считает актриса.

О роли жертвы, спасателя и абьюзера

В копилке актрисы неоднозначные роли. Светлане нравится передавать образ героинь с внутренним сопротивлением.

«Конечно же, положительные роли многому учат. Мне всегда попадались яркие, сложные роли. Однажды посчитала, что в моей копилке было много ролей-жертв. На втором месте – роль спасателя. На третьем месте – абьюзерские роли. Эти роли сыграла в тот момент жизни, когда жила в роли жертвы. Когда меняется жизнь, меняется и подход к роли. Один день можно разбить на тысячи маленьких эпизодов, где ты будешь примерять разные образы. Сейчас я в позиции художника своей жизни. Все, что я планирую и начинаю, делаю с позиции режиссера своей жизни», - призналась Светлана Фортуна.

В театре зарабатываю 150 тыс. тенге в месяц

Зритель видит то, что ему демонстрируют на сцене. А за кулисами –

многочасовые репетиции, грим, повторение текста, примерка одежды и образа. Многим известно, что актеры и актрисы театра зарабатывают не так много, как нам кажется. 150 тыс. тенге в месяц – именно столько зарабатывает в месяц наша актриса.

«Моя первая заработная плата составляла 9 тыс. тенге в 2002 году. С годами зарплата увеличивалась. Сейчас мы получаем 150 тыс. тенге. То, что я делаю в театре – это благотворительность. Актерская профессия – одна из самых низкооплачиваемых в Казахстане. Тем не менее, наш вклад в развитие государства неоценим», - считает актриса.

Помимо театра, у актрисы своя мастерская успеха. Светлана проводит тренинги по ораторскому, актерскому мастерству, по технике речи, по национальной компетентности.

«Делюсь всеми знаниями, которыми владею. Люди интересуются личностным развитием, работой с телом и со своими эмоциями. Поэтому школу регулярно посещают как взрослые, так и дети», - поделилась актриса.

В театре работают люди не от мира сего

Их усердие и талант по достоинству оценивает зритель. Если 20 лет назад на премьерный спектакль приходила только половина зала, то сейчас зрители выстраиваются в длинную очередь, чтобы приобрести билет хоть в конце зала.

«Наш театр проделал огромную работу в плане выбора репертуарной политики, режиссеров. Все наши завоеванные награды – результат нашего труда. Я вижу, как растет интерес к театру и мне становится очень приятно. В театре работают люди не от мира сего. Они приходят сюда вовсе не за деньгами. Это настоящие фанаты искусства», - заключила актриса Светлана Фортуна.