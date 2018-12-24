Образовательный центр построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый образовательный центр построят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр развития коммуникаций в нефтегазовой отрасли будет носить имя Нурлана Балгимбаева. Его площадь 4 тысячи квадратных метров. Строится центр на территории Атырауского университета нефти и газа. Он будет оснащен современной техникой, здесь будет виртуальная библиотека, лингафонный и читальный залы, несколько конференц-залов. Пользователи виртуальной библиотеки центра будут иметь доступ к библиотекам лучших университетов мира. Акцент при обучении будет сделан на нефтегазовую отрасль», - рассказал представитель Фонда имени Нурлана Балгимбаева Аскар Балгимбаев.