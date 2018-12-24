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Образовательный центр построят в Атырау

24 Декабря 2018 15:16 80
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Образовательный центр построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый образовательный центр построят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Центр развития коммуникаций в нефтегазовой отрасли будет носить имя Нурлана Балгимбаева. Его площадь 4 тысячи квадратных метров. Строится центр на территории Атырауского университета нефти и газа. Он будет оснащен современной техникой, здесь будет виртуальная библиотека, лингафонный и читальный залы, несколько конференц-залов. Пользователи виртуальной библиотеки центра будут иметь доступ к библиотекам лучших университетов мира. Акцент при обучении будет сделан на нефтегазовую отрасль», - рассказал представитель Фонда имени Нурлана Балгимбаева Аскар Балгимбаев. 

 

 

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Ключевые слова: Образование, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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