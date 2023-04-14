Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Образовательный госзаказ увеличат на 50 тысяч мест в колледжах Казахстана

    14 Апреля 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С нового учебного года планируется увеличение государственного образовательного заказа по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 50 тысяч мест из республиканского бюджета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    По данным ведомства, таким образом количество обучающихся по госзаказу достигнет 130 тысяч человек.

    «В рамках поручения Главы государства, в этом году на 50% увеличен госзаказ на технические специальности, до 2025 года - на 70%. На сегодня более 52 тысяч студентов при поступлении выбрали такие направления, как электротехника и энергетика, электроника и автоматизация, механика и металлообработка, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта и другие», - проинформировал директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Ернат Жунусов.
    Напомним, с прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательным трудоустройством. Так, только в прошлом году по заявкам предприятий принято 10 тысяч студентов. В текущем году планируется принять дополнительно еще 10 тысяч студентов. В целом, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рост случаев буллинга среди школьников наблюдается в Казахстане
    Регулировать доступ детей в Интернет через SIM-карты предлагают в Минпросвещения РК
    226 школ откроют в Казахстане до 2024 года
    Свыше 300 студентов участвуют в чемпионате WorldSkills Karaganda – 2023
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Какой будет погода в период посевной в СКО
    Новости партнеров