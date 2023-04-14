Образовательный госзаказ увеличат на 50 тысяч мест в колледжах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С нового учебного года планируется увеличение государственного образовательного заказа по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 50 тысяч мест из республиканского бюджета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По данным ведомства, таким образом количество обучающихся по госзаказу достигнет 130 тысяч человек.

«В рамках поручения Главы государства, в этом году на 50% увеличен госзаказ на технические специальности, до 2025 года - на 70%. На сегодня более 52 тысяч студентов при поступлении выбрали такие направления, как электротехника и энергетика, электроника и автоматизация, механика и металлообработка, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта и другие», - проинформировал директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Ернат Жунусов.

Напомним, с прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательным трудоустройством. Так, только в прошлом году по заявкам предприятий принято 10 тысяч студентов. В текущем году планируется принять дополнительно еще 10 тысяч студентов. В целом, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом.