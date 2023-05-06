Образовательные учреждения для детей в Атырау занимались религиозной пропагандой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау благотворительные образовательные учреждения, где находилось более 80 детей, занимались религиозной пропагандой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, в Атырау благотворительные учреждения «Ақжайық», «Аиша ана», «Береке», «Еділ», «Сарайшық»», где проживают 82 ребенка, занимались религиозной пропагандой.

В ходе проверок в учреждениях были обнаружены стенды, литература, обучающие религиозной грамотности. Во время встречи с родителями выяснилось, что они называют эти организации медресе. Дети живут здесь на основании доверенности родителей. А это незаконно. Управление образования направило письма во все компетентные органы, была создана исследовательская группа.

В результате проверки выяснилось, что в учреждениях не соблюдались меры безопасности, не было условий для умственного и физического развития, не были созданы необходимые условия для проживания детей. Отсутствовали в штате учителя - предметники.

«Была организована встреча с родителями, где их предупредили, что детям находиться здесь небезопасно. По факту управлением предприняты соответствующие мероприятия. Сотрудникам благотворительных учреждений были даны рекомендации направить детей домой. Образовательные учреждения должны работать только в рамках закона», - сообщили в областном управлении образования.



