Образовательные программы вузов мало соответствуют ожиданиям работодателей – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образовательные программы вузов РК мало соответствуют ожиданиям работодателей. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на встрече министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с ректорами вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения качества образовательных программ проводится экспертиза и формируется реестр. На сегодня в реестре зарегистрированы 9 168 образовательных программ, из которых новые 2 592 и инновационные 268. При этом, наблюдается низкая доля инновационных программ. В прошлом году работодателями оценены 2 000 образовательных программ по 90 специальностям, из которых только 32,6% соответствуют ожиданиям работодателей. Из них 15,6% образовательных программ не соответствуют ожидаемым результатам», – сказал А.Тойбаев.

По его словам, одним из показателей эффективности подготовки является показатель трудоустройства. Общий показатель трудоустройства по госзаказу в стране составляет 70,2%. При этом, есть вузы, где трудоустройство варьирует между 32,8 и 47,9%.

Директор департамента также рассказал о проводимой работе по повышению академической и управленческой самостоятельности вузов. В общей сложности было исключено 11 форм отчетности. С текущего года вузами будут впервые выдаваться дипломы собственного образца. С этого года запускается мероприятие по развитию инфраструктуры вузов с использованием государственно-частного партнерства.