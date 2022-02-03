Образовательные программы колледжей будут проходить двухэтапную экспертизу – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образовательные программы колледжей будут проходить двухэтапную экспертизу. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова на аппаратном совещании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы определили восемь задач. По первой задаче – трансформации содержания образовательных программ колледжей. Вы знаете, что с прошлого года идет процесс академической самостоятельности колледжей. Теперь образовательные программы разрабатывают, совместно с работодателями, сами колледжи и сами же они определяют сроки обучения на соответствующие компетенции. Также важно сказать, что образовательные программы разрабатываются только на основе требований профессиональных стандартов. Примерные образовательные программы размещены по отраслям на сайте НАО «Талап». Обязательным условием является согласование с индустриальными советами. Что мы будем делать в 2022 году? Важной задачей этого года является обеспечение качества образовательных программ, разработанных самими колледжами. Для этого будет проведена двухэтапная экспертиза. Первый этап – экспертиза на соответствие профессиональным стандартам, через работодателей. Второй этап – через Министерство образования и науки, на соответствие ГОСО», – сказала Н.Оспанова.

Кроме этого, по ее словам, будут решаться вопросы: о правилах кредитной технологии обучения; создания системы признания результатов обучения; актуализации классификатора специальностей. Также большой задачей является разработка учебников на государственном языке. В этом году также будет увеличен государственный заказ для выпускников 9-х классов, будут усилены требования для колледжей, претендующих на госзаказ. Будет внедрен новый механизм целевого госзаказа по подготовке специалистов для предприятий. Отменяется прием документов в бумажном формате, будет создана единая информационная система приема в колледжи.