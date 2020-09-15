Образовательные платформы Казахстана подверглись DDoS-атакам злоумышленников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Целевые DDoS-атаки, направленные на образовательные платформы kundelik.kz и bilimland.kz, зафиксированы службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «ГТС».

В ходе анализа выявлено, что DDoS-атаки были осуществлены со множества IP-адресов, преимущественно из зарубежного сегмента интернета.

На сегодняшний день данные DDoS-атаки заблокированы с применением аппаратно-программного комплекса защиты от DDoS-атак, находящегося на стороне РГП «ГТС».

В рамках международного сотрудничества были направлены оповещения в адрес зарубежных CERT с указанием источников атак.

Как сообщает ведомство, зафиксированные атаки не привели к отказу в обслуживании образовательных интернет-ресурсов.

«Стоит отметить, что спустя 8 минут после фиксации атак на интернет-ресурс kundelik.kz были зафиксированы DDoS-атаки на образовательный портал bilimland.kz. Эксперты Службы KZ-CERT сделали вывод, что атаки связаны между собой и были нацелены на нарушение работоспособности вышеуказанных образовательных порталов в период дистанционного обучения», - добавили в KZ-CERT.

Напомним, ранее в Bilim Media Group сообщили о росте числа DDoS-атак, направленных на их интернет-ресурсы.