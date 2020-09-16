Образовательные платформы «Daryn.online» и Kundelik.kz интегрируются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образовательные платформы «Daryn.online» и Kundelik.kz интегрируются. Об этом сообщил представитель образовательной платформы «Daryn.online» Ержан Оналбаев на брифиге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По средним подсчетам в одной школе имеется 4-5 платформ. Учителя и школьники должны хранить в памяти логины и пароли каждой из них. Это вызывает определенные неудобства. В связи с этим платформы «Daryn.online» и Kundelik.kz интегрируются. Все будет готово к началу октября. Это даст возможность с одного пароля входить в «Daryn.online» и Kundelik.kz», - пояснил Ержан Оналбаев.

По его словам, после завершения интеграции после просмотра видеоуроков на платформе «Daryn.online» будет проводиться тест. Набранные баллы будут видны на платформе Kundelik.kz.

Напомним, сегодня стало известно об интеграции Onlinemektep и ZOOM. Также директор Департамента государственной политики и инфраструктуры в области связи Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Гульнар Букеева заявила, что до конца октября в отдаленные села Атырауской области проведут интернет.