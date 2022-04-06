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    Образовательные гранты для технических и IT-отраслей вырастут до 60% в РК

    6 Апреля 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество образовательных грантов будет увеличено до 75 тысяч в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество грантов, предоставляемых высшим учебным заведениям будет увеличено до 75 тысяч. В том числе гранты на технические и IT-отрасли вырастут до 60%», - сказал Ералы Тугжанов.

    Приоритет, по его словам, будет отдаваться подготовке кадров, реально необходимых экономике.

    «Сегодня из-за низкого опыта и спроса на выбранную профессию возможности трудоустройства молодежи ограничены», - пояснил Ералы Тугжанов.

    Как было отмечено, в Казахстане исчезают 129 специальностей, трансформируются 95, появляются 239 новых специальностей (из них 37 - в нефтегазовой отрасли, 32 - в энергетике, 11 - в машиностроении, 40 - в IT).

    В связи с этим, в соответствии с международной практикой, в качестве эффективного способа трудоустройства на базе 15 колледжей разработан и прошел практику Атлас новых профессий. В результате будут разработаны и введены в действие 17 региональных карт потребности в кадрах (по 9 основным отраслям экономики).

    Ранее сообщалось, что обучение в колледжах по востребованным специальностям будет бесплатным в РК.

    Фото:hse.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Мажилис Ералы Тугжанов
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