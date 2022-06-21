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    Образовательные гранты для отрасли культуры впервые выделили в СКО

    21 Июня 2022, 11:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделили 15 грантов для подготовки специалистов сферы культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На общественном совете руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов рассказал, что полгода назад проводили анализ по обеспеченности отрасли кадрами. Дефицит специалистов есть в филармонии, театрах, библиотеках, не хватает архивистов. Менее 50% работников отрасли культуры имеют высшее образование.

    «О ситуации доложили акиму области. Он поддержал предложение о выделении на этот год 15 грантов на обучение в творческих вузах. Ежегодно количество грантов будет увеличиваться. Что касается повышения квалификации, готовим совместно с ассоциацией «Болашак» специалистов на стажировку в Нью-Йорк и Лос-Анджелес по специальностям «актеры музыкально-драматических театров» и «кинорежиссеры». Длиться она будет 8-12 месяцев. Это наша дополнительная работа по привлечению внебюджетных средств», - сообщил Д.Абдриисов.

    Он добавил, что рассматривается возможность открытия в регионе филиала Казахского национального университета искусств.

    «Инициативу поддержал министр культуры. Вуз авторитетный. У него есть вся база, чтобы обучать всех необходимых нам специалистов. Это трудоемкий процесс, но если филиал откроется, то мы решим проблему творческих кадров на многие годы», - сказал Д.Абдриисов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Культура
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