Образовательные центры возобновляют работу в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Детские и взрослые образовательные центры возобновляют работу в Шымкенте. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента» в обычном режиме необходимо организовать работу сельскохозяйственных, полевых и строительных работ, а также строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельскохозяйственных товаров.

Коммунальные службы, теле-, радиокоммуникаций и связи, адвокаты, нотариусы, адвокатские и нотариальные конторы, АЗС, магазины при АЗС, СТО, шиномонтажные и автомойки также будут работать в обычном режиме.

В постановлении говорится: «Организовать в обычном режиме объекты туризма и объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения ( гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80 % от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельные группы ( вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг ( питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах».

Также разрешается проводить спортивные тренировки для национальных сборных, сборных команд города , клубных команд ( не более 30 человек, без контактная термометрия, проживание в спортивных базах), индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 кв.м. на одного посетителя, спортивных игр на открытом воздухе без зрителей.

В обычном режиме разрешается деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек по предварительной записи с соблюдением требований постановления.

Несмотря на послабления, все еще запрещается проводить зрелищные, спортивные, семейные, памятные мероприятия, форумы, конференции, семинары и мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов РК и республиканских соревнований ( по единому республиканскому календарю) без участия зрителей , при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57 с одновременным скоплением не более 100 человек.



