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    Образовательное приложение для НПО запустили в Казахстане

    9 Декабря 2021, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Систематизированный курс правовых и управленческих знаний для представителей НПО с недавних пор стал доступен в формате мобильного приложения. Этот продукт – результат недавно завершившейся образовательной программы для НПО, которая проходила с июня по октябрь 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства информации и общественного развития РК в Facebook.

    Приложение создано для тех, кто хочет изучить основные направления, необходимые для работы общественных организаций. Оно включает в себя 8 модулей общеобразовательной программы, среди которых маркетинг и PR, фандрайзинг, управление проектами, информационные технологии, социальное проектирование, экономическая и финансовая грамотность, юридическая и налоговая грамотность, составление отчётности.

    Кроме того, приложение включает в себя модули школы социального предпринимательства, например, стратегическое мышление, навыки эффективного управления, социальный маркетинг, финансовая грамотность, составление бизнес-модели/бизнес-плана. После каждого модуля пользователям предоставляется возможность пройти тест для закрепления знаний. Всего в приложении можно найти более 100 коротких уроков на различные социальные темы.

    «Мобильное приложение «Академия НПО» стал логическим продолжением обучающей программы. Можно сказать, что это «настольная книга», в которую можно заглянуть, чтобы освежить знания, повторить тему или же узнать что-то новое. Уверена, что приложение станет незаменимым помощником для наших общественников», - прокомментировала Ирина Виговская, руководитель проекта «Академия НПО».

    Скачать приложение можно абсолютно бесплатно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details....

    Напомним, новый сезон «Академии НПО» стартовал в июне и завершился в октябре. За это время обучение по 3 основным программам – Образовательному компоненту, Школе социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» и «ТоТ – тренинг для тренеров» - прошли более 1 000 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    НПО Цифровой Казахстан МИОР
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