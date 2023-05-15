Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Асхат Рахимжанов в мобильной студии телеканала Jibek Joly объяснил свой депутатский запрос, в котором раскритиковал систему ОСМС. По его словам, каждый шестой человек в стране не находится в системе ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень часто выезжаем в сельские местности по разным вопросам. Мы поднимали вопрос по ОСМС: работает там или нет, так как в большинстве сел у людей нет стабильного дохода, они не делают отчисления. Даже элементарно сдать флюорографию, получить какие-либо лекарства или медицинскую консультацию от терапевта они не могут, так как не являются плательщиками. В целом по Казахстану каждый шестой гражданин страны не находится в системе ОСМС. Мы делаем вывод, что система не работает и в должной мере не отвечает запросам населения на получение хорошего качественного медицинского обслуживания», - объяснил свой депутатский запрос мажилисмен Асхат Рахимжанов.

По его словам, даже, если для самозанятых введены минимальные отчисления, многие люди не платят взносы. Депутат считает, что нужно разбираться и пересматривать подход к этой системе.

«К примеру, две недели назад подходили люди. Они не являются плательщиками ОСМС. У них хронические заболевания, они не получают бесплатный медицинский препарат. Они не являются плательщиками и не могут получить эти бесплатные лекарства, которыми их обеспечивали до внедрения ОСМС. Естественно, люди вызывают недовольство этой системой. Наша партия (ОСДП) считает, что образование и медицина полностью должны быть бесплатными, потому что это непосредственно забота государства, чтобы граждане были образованными и здоровыми. Здоровый человек приносит пользу для государства и общества. Когда нет стабильного заработка, когда рынок труда штормит из стороны в сторону, государство должно брать на себя эту ответственность полностью», - считает депутат Асхат Рахимжанов.

Мажилисмен подчеркнул, что вся медицинская сфера должна стать максимально прозрачной для людей.

«У нас слишком много закрытых вещей. Люди не понимают, за что платят эти средства. Возможно, наши граждане имеют еще на что-то право, но они не знают, как это получить. Многие мамы не знают, что, если ребенок заболел, до 7 лет ему врачи должны давать некоторые лекарства. Мы должны добиться того, чтобы люди знали об этом. Делается вывод, что ОСМС – система, созданная для узкого круга лиц, которые с этого кормятся. Ее нужно отменить и сделать бесплатной медицинскую сферу за счет государственного бюджета. Думаю, что государство может об этом позаботиться и сделать это бесплатным», - добавил А. Рахимжанов.

Ранее на заседании Мажилиса депутат Асхат Рахимжанов подверг критике систему ОСМС.



