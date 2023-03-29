Образцовый двор выберут в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Көрікті аула» («Образцовый двор») объявил акимат города Тараза. В рамках конкурса предстоит выбрать самый благоустроенный, чистый и зеленый двор областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приглашаем всех горожан, проживающих во всех 11 округах города, поучаствовать в конкурсе «Көрікті аула» («Образцовый двор»), - рассказал руководитель пресс-службы акима города Тараза Даулет Толенди. - Конкурс проводится в рамках городского проекта по озеленению. Определены цели и задачи, правила проведения конкурса, порядок оценки и награждения победителей, а также требования к участникам».

Главными требованиями к конкурсным работам в рамках «Көрікті аула» являются чистота и благоустройство двора, состояние арычной сети, саженцев, цветников, спортивной и детской игровых площадок, обеспеченность ночным освещением.

Будет учитываться привлечение меценатов к благоустройству двора.

«Участники должны предоставить в конкурсную комиссию определенный пакет документов, отражающих содержание объекта, месторасположение и особенности. Заявка на участие пишется в свободной форме. Прилагаются также фото- и видеоматериалы о состоянии объекта. Конкурс проводится в один этап», - уточнили в ведомстве.

Работа участников конкурса «Көрікті аула» будет оцениваться по 5-балльной системе. В составе жюри конкурса – известные в Жамбылской области активисты, общественники, старожилы города Тараза.

Срок рассмотрения материалов на конкурс и определения победителей назначен на начало мая этого года.

В Таразе на сегодняшний день имеется 1 190 многоквартирных жилых домов. За годы независимости на пустырях западной окраины Тараза появились микрорайоны с символическими названиями Астана (12-й) и Байтерек (13-й). Жилые массивы имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» ведется строительство новых микрорайонов – 14-го и 15-го.