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      Жамбылская область

    Образцовый двор выберут в Таразе

    29 Марта 2023, 03:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Көрікті аула» («Образцовый двор») объявил акимат города Тараза. В рамках конкурса предстоит выбрать самый благоустроенный, чистый и зеленый двор областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приглашаем всех горожан, проживающих во всех 11 округах города, поучаствовать в конкурсе «Көрікті аула» («Образцовый двор»), - рассказал руководитель пресс-службы акима города Тараза Даулет Толенди. - Конкурс проводится в рамках городского проекта по озеленению. Определены цели и задачи, правила проведения конкурса, порядок оценки и награждения победителей, а также требования к участникам».

    Главными требованиями к конкурсным работам в рамках «Көрікті аула» являются чистота и благоустройство двора, состояние арычной сети, саженцев, цветников, спортивной и детской игровых площадок, обеспеченность ночным освещением.

    Будет учитываться привлечение меценатов к благоустройству двора.

    «Участники должны предоставить в конкурсную комиссию определенный пакет документов, отражающих содержание объекта, месторасположение и особенности. Заявка на участие пишется в свободной форме. Прилагаются также фото- и видеоматериалы о состоянии объекта. Конкурс проводится в один этап», - уточнили в ведомстве.

    Работа участников конкурса «Көрікті аула» будет оцениваться по 5-балльной системе. В составе жюри конкурса – известные в Жамбылской области активисты, общественники, старожилы города Тараза.

    Срок рассмотрения материалов на конкурс и определения победителей назначен на начало мая этого года.

    В Таразе на сегодняшний день имеется 1 190 многоквартирных жилых домов. За годы независимости на пустырях западной окраины Тараза появились микрорайоны с символическими названиями Астана (12-й) и Байтерек (13-й). Жилые массивы имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты.

    В рамках государственной программы «Нұрлы жер» ведется строительство новых микрорайонов – 14-го и 15-го.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область
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