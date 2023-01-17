Образцовые села создадут в каждом районе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируется создать 12 образцовых сел с развитой инфраструктурой, благоустройством и другими возможностями. Эта работа проводится в рамках реализации Указа Президента «О концепции развития сельских территорий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания с участием председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова были обсуждены меры, принимаемые в регионе по развитию сельских территорий.

Так в Актюбинской области была усилена работа по трем основным направлениям: повышение благосостояния сельских жителей, развитие инфраструктуры в селах, создание равных возможностей в социальной сфере.

В рамках проекта «Абаттандырылған ауыл» будет создано по 12 образцовых сел. В каждом из 12 районов области выбрано по одному селу для благоустройства не только в рамках государственных программ, но и при участии крупных и средних предприятий района в рамках социальной ответственности бизнеса. Всего будет реализовано 120 социально-значимых проектов.

Будут сформированы образцовые села с развитой инженерной инфраструктурой, малым и средним бизнесом, рабочими местами, которые станут центром притяжения для других населенных пунктов. Основная цель проекта - поэтапная трансформация села в развитое село XXI века, в котором население будет обеспечено качественной инфраструктурой и достойной заработной платой.

«В нашей области в рамках разрабатываемой Правительством концепции, большой объем работы предстоит провести по развитию современной инфраструктуры во всех 315 селах, в том числе по обеспечению населенных пунктов качественным Интернетом», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

Из 315 сел области 203 обеспечены Интернетом. В ближайшее время высокоскоростным доступом в Интернет планируется охватить оставшиеся 102 села с населением 19 тысяч человек. Работа будет проведена не только за счет бюджетных, но и с привлечением спонсорских средств.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области



