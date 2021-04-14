Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио

    14 Апреля 2021, 08:29

    ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, прошла в среду в мэрии Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    В мероприятии принимают участие вице-президент оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо, губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита и другие приглашенные гости. В рамках мер по профилактике распространения коронавируса организаторы просили журналистов заранее его не анонсировать, чтобы избежать возможного скопления публики.

    По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 м. Имя первого из них Мирайтова. Оно состоит из двух японских слов – «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Второго маскота зовут Сомэйти - производное от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы «so mighty» (такой могущественный).

    Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за нестабильной ситуации в мире ранее было принято решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Деньги за уже приобретенные ими билеты организаторы обещают вернуть. Решение о том, в каком объеме на спортивные объекты будут допущены японские зрители, будет принято к концу апреля.

    Как ожидается, в Играх примут участие до 10 тысяч спортсменов. Они смогут въехать в Японию по упрощенной схеме без обязательного двухнедельного карантина. Их перемещения и контакты будут сильно ограничены. Согласно опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) предварительным правилам проведения Игр в Токио, атлеты должны будут сдавать тест на коронавирус не реже одного раза каждые четыре дня. Однако, как заявляли в оргкомитете «Токио-2020», эта периодичность может быть скорректирована с целью сделать проверки еще более частыми.

    Подготовка к Играм в настоящее время вступает в завершающую стадию. Всего на Олимпиаде будет разыграно более 330 комплектов медалей в 33 видах спорта. Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, бюджет их проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей