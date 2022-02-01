Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Зерендинским судом восстановлено право местной жительницы на получение социального жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал председатель Зерендинского районного суда Акмолинской области Кайрат Хасенов, судом было рассмотрено дело по административному иску местной жительницы к акиму Зерендинского района, Отделу ЖКХ, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района о восстановлении её в очереди на получение жилья.

«Суть дела такова: гражданка М. является коренным жителем села Зеренды, в одиночку воспитала и вырастила двоих детей. С 1988 года трудится в районной больнице, где работает медицинской сестрой, имеет трудовой стаж более 30 лет. С годами, а также в связи с ухудшением здоровья и условий для проживания, женщина решила обратиться в государственный орган на получение социального жилья из государственного жилищного фонда и встать в очередь. В 2008 году гражданка М. была зарегистрирована в Отделе ЖКХ, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района в очереди на получение социального жилья от государства», - поделился К. Хасенов.

Годы шли. В августе 2019 года она числилась девятой в этой очереди, но в августе 2021 года узнала, что в связи с «неподтверждением категории», т.е. из-за того, что своевременно не подтвердила факт, что по-прежнему работает в бюджетной организации, она была исключена из списка очередников.

«Конечно, это стало для женщины тяжелым ударом. Долгие годы она трудилась и продолжает добросовестно трудиться в районной поликлинике, помогая больным и, конечно, все это время ждала тот день, когда сможет улучшить свои жилищные условия. В поисках справедливости гражданка М. обратилась в суд с административным иском о защите своих интересов на восстановление ее в очереди на получение жилья от государства», - пояснил председатель суда.

В ходе рассмотрения административного дела в районном суде, согласно АППК РК, введенного в действие с 1 июля 2021 года, представители ответчиков, а именно государственных учреждений, признали заявленный административный иск о восстановлении женщины в очереди на получение социального жилья. В суде стороны решили разрешить данный спор путем примирения в порядке медиации, т.е. пришли к соглашению о том, что государственный орган восстановит женщину в прежней занимаемой очереди на получение социального жилья.

«Суд утвердил мировое соглашение, заключенное сторонами, и гражданка М. восстановлена в прежней очереди на получение жилья от государства. Восстановлены ее нарушенные права и обеспечена ей возможность получения за счет государства собственного жилья для проживания с семьей», - добавил К. Хасенов.