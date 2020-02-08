Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Обращения более 100 граждан рассмотрено в общественной приемной в Туркестанской области

    8 Февраля 2020, 20:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 7 февраля в представительстве Туркестанской области в городе Шымкенте прошел День открытых дверей общественной приемной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

    В ходе приема, организованного Туркестанским областным филиалом партии​ ​ «Nur Otan», рассматривались обращения жителей​ ​ Сайрамского, Казыгуртского, Толебийского, Сарыагашского, Келесского, Ордабасинского, Тюлькубасского и других районов. Их приняли руководители 23 управлений областного акимата и их заместители, представители департамента полиции Туркестанской области, микрофинансовой организации «Ырыс».

    В ходе общественного приема были рассмотрены обращения и жалобы более 100 граждан. Поднимались вопросы получения социальной помощи, трудоустройства, выделение грантов на развитие предпринимательства, распределения земли, выделения жилья, проблемы образования, медицины, инфраструктуры. Это показало, что нерешенных вопросов​ еще достаточно.​


    По итогам приема в Сарыагашском и Казыгуртском​ районах​ будет систематизирована работа по строительству медицинского объекта и школы. Во внимание будут приняты требования многодетных женщин по назначению адресной социальной помощи. На контроле будут держать руководители соответствующих управлений​ вопросы очистки каналов, строительству 2-3 домов в городе Арыси.​


    Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б.Тажибаев отметил, что жители положительно оценивают работу общественной приемной.​

    «30 января в городе Туркестане прошел такой же массовый прием. Сегодня мы его организовали в Шымкенте​ для тех, кто не смог тогда приехать. Пригласили руководителей всех управлений. Такие открытые приемы дают возможность гражданам напрямую задать вопросы начальникам, что способствует скорому решению проблемы. Такие общественные приемы с участием руководителей управлений будем проводить и в городах, районах», – сказал он.


    На сегодня в Туркестанской области действуют​ ​ 17 общественных приемных партий. По итогам 2019 года в общественные приемные поступило​ ​ 9002 заявлений, 4415 из них​ /49%/ решены положительно, по​ 4587 даны консультации в рамках действующего законодательства.​

    Автор:

    Туркестанская область Нур Отан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами