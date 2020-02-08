Обращения более 100 граждан рассмотрено в общественной приемной в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 7 февраля в представительстве Туркестанской области в городе Шымкенте прошел День открытых дверей общественной приемной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».
В ходе приема, организованного Туркестанским областным филиалом партии «Nur Otan», рассматривались обращения жителей Сайрамского, Казыгуртского, Толебийского, Сарыагашского, Келесского, Ордабасинского, Тюлькубасского и других районов. Их приняли руководители 23 управлений областного акимата и их заместители, представители департамента полиции Туркестанской области, микрофинансовой организации «Ырыс».
В ходе общественного приема были рассмотрены обращения и жалобы более 100 граждан. Поднимались вопросы получения социальной помощи, трудоустройства, выделение грантов на развитие предпринимательства, распределения земли, выделения жилья, проблемы образования, медицины, инфраструктуры. Это показало, что нерешенных вопросов еще достаточно.
По итогам приема в Сарыагашском и Казыгуртском районах будет систематизирована работа по строительству медицинского объекта и школы. Во внимание будут приняты требования многодетных женщин по назначению адресной социальной помощи. На контроле будут держать руководители соответствующих управлений вопросы очистки каналов, строительству 2-3 домов в городе Арыси.
Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б.Тажибаев отметил, что жители положительно оценивают работу общественной приемной.
«30 января в городе Туркестане прошел такой же массовый прием. Сегодня мы его организовали в Шымкенте для тех, кто не смог тогда приехать. Пригласили руководителей всех управлений. Такие открытые приемы дают возможность гражданам напрямую задать вопросы начальникам, что способствует скорому решению проблемы. Такие общественные приемы с участием руководителей управлений будем проводить и в городах, районах», – сказал он.
На сегодня в Туркестанской области действуют 17 общественных приемных партий. По итогам 2019 года в общественные приемные поступило 9002 заявлений, 4415 из них /49%/ решены положительно, по 4587 даны консультации в рамках действующего законодательства.