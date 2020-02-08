Обращения более 100 граждан рассмотрено в общественной приемной в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 7 февраля в представительстве Туркестанской области в городе Шымкенте прошел День открытых дверей общественной приемной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

В ходе приема, организованного Туркестанским областным филиалом партии​ ​ «Nur Otan», рассматривались обращения жителей​ ​ Сайрамского, Казыгуртского, Толебийского, Сарыагашского, Келесского, Ордабасинского, Тюлькубасского и других районов. Их приняли руководители 23 управлений областного акимата и их заместители, представители департамента полиции Туркестанской области, микрофинансовой организации «Ырыс».

В ходе общественного приема были рассмотрены обращения и жалобы более 100 граждан. Поднимались вопросы получения социальной помощи, трудоустройства, выделение грантов на развитие предпринимательства, распределения земли, выделения жилья, проблемы образования, медицины, инфраструктуры. Это показало, что нерешенных вопросов​ еще достаточно.​





По итогам приема в Сарыагашском и Казыгуртском​ районах​ будет систематизирована работа по строительству медицинского объекта и школы. Во внимание будут приняты требования многодетных женщин по назначению адресной социальной помощи. На контроле будут держать руководители соответствующих управлений​ вопросы очистки каналов, строительству 2-3 домов в городе Арыси.​





Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б.Тажибаев отметил, что жители положительно оценивают работу общественной приемной.​

«30 января в городе Туркестане прошел такой же массовый прием. Сегодня мы его организовали в Шымкенте​ для тех, кто не смог тогда приехать. Пригласили руководителей всех управлений. Такие открытые приемы дают возможность гражданам напрямую задать вопросы начальникам, что способствует скорому решению проблемы. Такие общественные приемы с участием руководителей управлений будем проводить и в городах, районах», – сказал он.





На сегодня в Туркестанской области действуют​ ​ 17 общественных приемных партий. По итогам 2019 года в общественные приемные поступило​ ​ 9002 заявлений, 4415 из них​ /49%/ решены положительно, по​ 4587 даны консультации в рамках действующего законодательства.​



